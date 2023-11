Ue-Ucraina: 10° anniversario delle proteste di Euromaidan. Von der Leyen, “il futuro del Paese è nell’Unione europea”

(Photo European Commission)

“Dieci anni di dignità. Dieci anni di orgoglio. Dieci anni di lotta per la libertà”. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha diffuso un videomessaggio in occasione del 10° anniversario delle proteste di Euromaidan, a Kiev. “Le fredde notti di novembre di Euromaidan hanno cambiato l’Europa per sempre. Anche se allora l’Europa non se ne rendeva conto. Un’intera nazione è scesa in piazza e ha parlato con una sola voce. Dicendo: ‘L’Ucraina appartiene all’Europa. E il nostro futuro appartiene a noi’. Ed è per questo che il popolo ucraino si è avvolto nelle bandiere europee, sfidando i cecchini e la polizia antisommossa”. Ed è per questo, sostiene Von der Leyen, che Putin ha attaccato l’Ucraina. “Con l’occupazione della Crimea. Con la destabilizzazione del Donbass. E poi nel 2022, con l’aggressione su vasta scala contro il vostro Paese. La guerra della Russia contro la libertà dell’Ucraina dura da dieci lunghi anni. Non solo per la popolazione della Crimea e del Donbass, ma per tanti ucraini”. Il sogno di libertà “continua a vivere. E oggi l’Ucraina è più vicina che mai a realizzare quel sogno”. “Il vostro Parlamento ha adottato riforme di vasta portata”, sui “passi che vi porteranno verso la nostra Unione. E noi, alla Commissione europea, abbiamo proposto di avviare i negoziati di adesione. Oggi è più chiaro che mai: il futuro dell’Ucraina è nell’Unione europea. Il futuro per cui il Maidan ha combattuto è finalmente iniziato. Slava Ukraini, e viva l’Europa”.