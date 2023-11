Diocesi: Catanzaro, 25 novembre veglia di preghiera per la 38ma Gmg. Al via un percorso relazionale-affettivo per i giovani

Dopo l’esperienza della Gmg di Lisbona, continua il cammino dei giovani dell’arcidiocesi di Catanzaro – Squillace. Il prossimo appuntamento comunitario proposto dal servizio diocesano per la Pastorale Giovanile sarà la veglia di preghiera fissata per sabato 25 novembre, durante la quale sarà trattato il tema proposto da Papa Francesco in occasione della XXXVIII Giornata Mondiale della Gioventù: “Lieti nella Speranza”. La veglia sarà scandita da due momenti, spiegano dalla arcidiocesi, “il primo caratterizzato da testimonianze di fede di alcuni giovani e il pellegrinaggio verso la Basilica Maria SS. Immacolata di Catanzaro, mentre il secondo sarà incentrato sulla preghiera presieduta dal vescovo, Claudio Maniago, che al termine lascerà ai giovani il mandato di ‘ambasciatori della speranza’”. Giovedì 23 novembre, dalle 17 alle 19, presso il Centro diocesano giovanile in Roccelletta di Borgia (CZ), avrà inizio il percorso relazionale-affettivo “Io sono l’Altro”, guidato dagli specialisti Claudio Falbo e Cristina Marino. Destinatari di questo momento formativo saranno i giovani dai 14 ai 20 anni. “Come servizio di Pastorale Giovanile – affermano dall’arcidiocesi – sentiamo urgente il bisogno di accompagnare i nostri ragazzi, soprattutto alla luce degli ultimi fatti di cronaca accaduti, a costruire relazioni sane e autentiche che si basino sul rispetto e il bene reciproco”.