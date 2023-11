Diocesi: Bolzano-Bressanone, gli auguri di mons. Muser al nuovo abate di Monte Maria, padre Philipp Kuschmann

Il capitolo della comunità dei Benedettini del monastero di Monte Maria in Venosta ha eletto oggi, martedì 21 novembre, il priore Philipp Kuschmann nuovo abate del monastero. A padre Kuschmann, originario della Germania e 51° abate di Monte Maria, sono giunte le felicitazioni e gli auguri del vescovo di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser, che 10 anni fa lo aveva ordinato sacerdote.

Con questa nomina, scrive il vescovo nel suo messaggio, il nuovo abate prosegue la lunga tradizione spirituale che ha segnato in modo decisivo la storia della Chiesa in alta val Venosta. “Ti auguro di cuore di avere una mano felice, molta sensibilità nella guida dei tuoi confratelli e molta gioia nella tua vocazione”, afferma mons. Muser. L’amore per Cristo davanti a tutto, come recita la regola di san Benedetto, “deve animare la tua vita di cristiano, di monaco, di sacerdote e ora anche di abate. La stabilità nel monastero sia per te un’immagine del tuo radicamento in Cristo e nella sua Chiesa, tanto più nelle sfide impegnative del nostro tempo”, aggiunge il vescovo che, nell’occasione, ringrazia il predecessore, l’abate Markus Spanier, per i suoi dodici anni di servizio in cui ha guidato e plasmato il monastero. Infine mons. Muser ricorda che dieci anni fa, nel settembre 2013, aveva presieduto l’ordinazione a sacerdote di padre Kuschmann nella chiesa di Monte Maria. Il prossimo 9 dicembre sarà lo stesso vescovo a benedire l’insediamento solenne del nuovo abate.