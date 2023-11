Diocesi: Modena, le reliquie dei Santi Martin in peregrinatio da lunedì 27 a giovedì 30 novembre

Le reliquie di santa Teresa e dei suoi genitori, i santi Louis e Marie-Azélie Martin, saranno portate nella chiesa parrocchiale di Santa Teresa, a Modena, dove resteranno esposte da lunedì 27 a giovedì 30 novembre. Per l’occasione le porte della chiesa resteranno aperte per la preghiera dei fedeli.

Tra gli appuntamenti più importanti: da lunedì 27 a mercoledì 29 si terrà la preghiera del Rosario alle 18 seguita dai vespri alle 18.30 e dalla messa alle 19. Ogni celebrazione sarà seguita dalla veglia notturna fino a mezzanotte. L’ultimo giorno, giovedì 30 novembre, si terrà l’Ufficio delle Letture alle 7 e la messa delle 12. Seguirà la partenza delle reliquie alle 14.30. Nelle giornate di martedì 28 e mercoledì 29 i fedeli potranno partecipare a visite guidate alla mostra sui santi Martin e alla proiezione di due video sulla vita della Santa di Lisieux, uno più lungo e uno più breve (per ragazzi). Era dal 2020 che le reliquie di santa Teresa e dei suoi genitori non lasciavano Lisieux dopo che le peregrinatio erano state sospese durante la pandemia.