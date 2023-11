Fondazione Guzzetti: Milano, progetto “Futuro giovani”. Rabaiotti (direttore), “ridare fiducia a chi fatica a entrare nell’età adulta”

La Fondazione Guzzetti (consultori familiari a Milano) presenterà mercoledì 29 novembre, il progetto “Futuro giovani”, presso il Teatro dei Lupi (via della Capinera 1, Milano). “Sono invitati – spiegano dalla Guzzetti – i giovani adulti dai 18 ai 30 anni e tutti coloro che si interessano al loro mondo”. È previsto uno spettacolo teatrale e uno spazio di dibattito guidato da psicologi e psicoterapeuti di Fondazione Guzzetti.

Indirizzato a giovani adulti (18-30 anni), “Futuro giovani” consiste “nell’attivazione di uno sportello informativo su piattaforma digitale, con alcuni punti fisici sul territorio della città di Milano; percorsi e spazi di supporto psicologico gratuito all’interno dei consultori; attività aggregative, sportive e di attivazione, socializzazione e ingaggio, ad integrazione della presa in carico”.

Fondazione Guzzetti, una realtà che comprende sette consultori privati accreditati all’interno della città di Milano, è capofila del progetto “Futuro giovani”, insieme ai consultori familiari integrati dell’Asst Santi Paolo e Carlo, i consultori privati accreditati Genitori oggi, Istituto La Casa, Aied, Gli Aquiloni, Consorzio Sir; i Municipi 4, 5 e 6; alcuni enti del terzo settore: collegi studenteschi della Fondazione La Vincenziana (S. Paolo e S. Filippo Neri), Associazione PlayMore!, Spazio aperto servizi e comunità del Giambellino.

“Abbiamo scelto, per questo progetto, di concentrarci sui giovani adulti, una fascia d’età dimenticata durante il periodo pandemico, per la quale abbiamo assistito a un consistente aumento di richieste negli ultimi anni”, commenta il direttore di Fondazione Guzzetti, Michele Rabaiotti. “La pandemia ha impattato fortemente sui giovani adulti, minando uno dei compiti fondamentali di quest’età: lo sviluppo di progettualità futura. Il nostro progetto vuole ridare speranza e fiducia a chi fatica ad entrare pienamente nell’età adulta”.