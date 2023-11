Diocesi: Campobasso, mercoledì presentazione del progetto “Romanic@mente in Cammino verso il Giubileo del 2025” con mons. Bregantini e suor Donatello

È in programma per la mattinata di mercoledì 22 novembre, a Campobasso, la presentazione di “Romanic@mente in Cammino verso il Giubileo del 2025”, il progetto per la promozione del territorio promosso dall’associazione San Giorgio di Petrella Tifernina unitamente alla Pastorale del Turismo dell’arcidiocesi di Campobasso-Bojano e con l’adesione delle comunità di Sant’Angelo Limosano, Limosano, Montagano, Matrice, Campolieto, Campobasso. Dalle 11.30, nell’auditorium Celestino V dell’arcidiocesi, interverranno l’arcivescovo Giancarlo Bregantini e suor Veronica Donatello, responsabile del Servizio nazionale per la Pastorale delle persone con disabilità della Cei.

La settimana scorsa nella bellissima chiesa di Petrella Tifernina si è tenuto il primo incontro di formazione con padre Jean Paul Hernandez, gesuita e fondatore dell’associazione “Pietre Vive”, che ha focalizzato l’attenzione sull’accoglienza.