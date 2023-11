Argentina: mons. Ojea (presidente vescovi) dopo vittoria Milei: “Signore illumini gli eletti, affinché possano lavorare per il bene comune”

Il presidente della Conferenza episcopale argentina, mons. Oscar Ojea, ha fatto riferimento al voto di domenica, in cui il candidato liberista di La Libertad Avanza, Javier Milei, ha vinto contro il candidato di Unión por la Patria, Sergio Massa, peronista e attuale ministro dell’Economia. “Apprezziamo la giornata democratica”, ha dichiarato il vescovo di San Isidro nel suo account personale su X (ex Twitter). “Preghiamo il Signore di illuminare le nuove autorità elette affinché possano lavorare per il bene comune del nostro popolo”, ha aggiunto. Si tratta, al momento, dell’unica reazione ufficiale dell’episcopato argentino dopo la vittoria di Milei, che in passato ha polemizzato con Papa Francesco, insultandolo pesantemente e provocando la reazione della Chiesa argentina, nelle sue diverse espressioni. Nel frattempo, il presidente eletto ha preso tempo rispetto alla richiesta del presidente uscente, Alberto Fernandez, di incontrarlo in vista di una transizione ordinata dei poteri. Un gesto che vuole ulteriormente marcare le distanze tra Milei e il Governo che lo ha preceduto.