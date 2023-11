Il vescovo di Trieste, mons. Enrico Trevisi, presiederà nella serata di domani, mercoledì 22 novembre, una celebrazione eucaristica di inizio anno accademico per tutti i docenti, personale e studenti dell’Università degli studi cittadina. La messa è in programma alle 19.30, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, in via di Cologna 59.