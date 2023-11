Perù: vescovi esprimono “profondo apprezzamento” al Parlamento per legge sui diritti del concepito

In una dichiarazione rilasciata ieri, Giornata Mondiale del Bambino, la Conferenza episcopale peruviana (Cep) ha espresso il suo profondo apprezzamento al Congresso della Repubblica per l’approvazione della Legge 31935, che consolida i diritti del concepito, durante il processo di gestazione e prima della nascita. “Questa decisione legislativa rafforza il nostro impegno per la difesa della vita dal momento del concepimento e consolida il riconoscimento della dignità umana come principio supremo. I bambini fin dal concepimento sono il più grande tesoro del mondo, il futuro della famiglia peruviana”, ha sottolineato nel documento mons. Miguel Cabrejos Vidarte, arcivescovo di Trujillo e presidente dell’Episcopato peruviano. Prosegue la nota: “La promulgazione di questa legge è un passo importante verso la costruzione di una società che rispetti e difenda la vita umana e superi la cultura della morte. Dobbiamo continuare a lavorare per garantire che i bambini arrivino in un mondo che li accolga con amore, espressione del bellissimo dono della vita e della speranza dell’umanità”. Mons. Cabrejos prosegue affermando che siamo tutti chiamati a rinnovare il nostro impegno, soprattutto le famiglie, per “proteggere la dignità di tutti i bambini e offrire loro l’opportunità di crescere in un ambiente sano”. Da qui, l’appello a tutti i fedeli e le persone di buona volontà a lavorare insieme per costruire una società che rispetti e difenda i diritti fondamentali di tutti.