È in programma per mercoledì 22 novembre, a Lanusei, la premiazione della XXIX edizione del concorso San Giorgio vescovo. La cerimonia sarà ospitata dalle 18 presso l’aula magna del Seminario vescovile. Il Premio, suddiviso in tre sezioni (Narrativa e Tesi di laurea; Fotografie e cortometraggi; Scuole e Associazioni culturali), quest’anno ha come tema “Sardegna, storie e territorio da raccontare”.