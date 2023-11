Cammino sinodale: Fidenza, mercoledì incontro di approfondimento sui carismi

Il 21 ottobre scorso, durante la veglia missionaria celebrata nella cattedrale a Fidenza, il vescovo Ovidio Vezzoli ha avviato la fase sapienziale del Cammino sinodale in diocesi. Il tema scelto a livello diocesano è “Sinodalità e corresponsabilità”. In particolare, viene spiegato in una nota, tre sono i sotto-temi individuati sui quali poter articolare il lavoro di discernimento: “La ministerialità”; “I carismi”; “Il ruolo della donna nella Chiesa”.

In novembre sono stati programmati tre incontri di approfondimento aperti a tutti e ospitati nella sala multimediale di san Michele (via Carducci 51a Fidenza) alle 20.30. Il secondo, il 22 novembre, avrà come tema i carismi nella Chiesa. Relatori saranno don Marek Jaszczak, vicario episcopale per la Pastorale, affiancato dai responsabili di tre movimenti diocesani: Michele Baschieri (presidente dell’Azione cattolica diocesana), Sebastiano Gnappi (presidente del gruppo di Comunione e Liberazione) e Francesca Robuschi (responsabile dei gruppi Agesci).