Pontificia Università Gregoriana: dalla Scuola Sinderesi nasce il libro “The Hybrid Capital” dedicato a Manila

Si intitola “The Hybrid Capital” dedicato a Manila e alla sua singolare cultura il libro con cui Scuola Sinderesi, giunta al suo dodicesimo anno di attività di discernimento cristiano sulle sfide sociali contemporanee, all’interno del Centro “Alberto Hurtado” della Pontificia Università Gregoriana, completa il quarto ciclo triennale, dedicato al fenomeno dell’urbanizzazione come probabile destino di un mondo sempre più globalizzato.

Nell’intenzione di comprendere la configurazione delle città del XXI secolo, dopo l’approfondita analisi, compiuta nelle scorse due sessioni, dapprima di una metropoli europea -Roma- (Sangalli 2021), e poi di una megalopoli americana – Ciudad de México – (Sangalli 2022), ci si è infine soffermati su questa città asiatica: Manila, al centro del noto arcipelago di isole, particolarmente interessante per la sua singolare tradizione culturale “ibridata con l’Occidente”. La capitale delle Filippine, con la sua grande area metropolitana, rappresenta un esempio di contraddittoria complessità urbana, quale risultato di una costante crescita della popolazione, in un contesto geopolitico in movimento, e geografico segnato da notevoli problematiche ambientali.

Così come fu per le due città studiate negli anni precedenti, è stato interesse della scuola conoscerne la storia, comprenderne l’organizzazione sociale e politica, regolata da un modello di sviluppo sostenuto da una particolare struttura giuridico-istituzionale. A cinquecento anni dall’inizio dell’evangelizzazione nelle Filippine, e tenuto conto del poliedrico panorama religioso orientale, in questa occasione si è compiuto uno specifico approfondimento sul vissuto credente: il cattolicesimo locale, le diverse altre fedi presenti ed i loro percorsi di dialogo e convivenza nelle varie zone dell’arcipelago. La collaborazione con il Centro Studi Interreligiosi della Gregoriana ha permesso anche di realizzare un interessante workshop sui rapporti tra le religioni nello spazio pubblico della società filippina. I risultati nella riflessione culturale sul concetto di “convivenza tra diversi” sono emersi con particolare evidenza rispetto ai due precedenti volumi.