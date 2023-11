Maltempo: Protezione civile, “venti fino a burrasca sulle Regioni centrali. Piogge e temporali in Sardegna. Allerta gialla in 11 Regioni”

“Una saccatura di origine atlantica ha raggiunto il nostro Paese apportando un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche specie sulle Regioni centrali. Dalla prossima notte il deciso rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali interesserà i settori adriatici settentrionali e buona parte del Centro-Italia, con piogge e temporali che raggiungeranno la Sardegna”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello diffuso ieri”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dalla serata di oggi, martedì 21 novembre, venti da forti a burrasca su Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Lazio, specie lungo i rispettivi settori costieri e crinali appenninici, e sulla Sardegna”. “Previsti, inoltre, piogge e temporali sparsi sulla Sardegna, specie lungo il versante orientale dell’isola”, aggiunge la Protezione civile, precisando che “i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 22 novembre, allerta gialla nelle Marche, in Umbria, in Sicilia e su alcuni settori di Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sardegna.