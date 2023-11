Concilio Vaticano II: “Ordo Lectionum Missae”, un libro ne ripercorre la storia della redazione attraverso studi e documenti inediti

Ph. Sir

Uno degli aspetti della riforma liturgica scaturita dal Concilio vaticano II è al centro del volume di Maurizio Barba ed Elena Massimi, dal titolo “L’Ordo Lectionum Missae del Concilio Vaticano II. Storia della redazione attraverso studi e documenti inediti del “Coetus XI” (Edizioni Liturgiche, Roma 2023), presentato oggi al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo.

Il volume dei due liturgisti intende essere una ulteriore tessera nel grande mosaico di studi sulla riforma dell’Ordo lectionum Missae, in particolare. Esso, infatti, colma un vuoto nel campo degli studi sul Lezionario soprattutto nel periodo immediatamente postconciliare, così come gli stessi autori hanno messo in evidenza. La storia della redazione dell’Ordo lectionum Missae, ad opera del Coetus XI, che gli autori hanno elaborato, abbraccia un arco di tempo di circa dieci anni, ovvero dalla fase antepreparatoria del Concilio (1959-1960) fino alla pubblicazione dei Lezionari della Messa riveduti (1969) quello domenicale e festivo e quello feriale. Il volume è strutturato in due parti: nella prima, dal titolo “Gli albori della storia del Lezionario conciliare: la redazione di SC 24, 35, 51”, si ripercorrono le varie fasi conciliari, l’antepreparatoria, la preparatoria e il dibattito conciliare, fino all’approvazione della Costituzione liturgica Sacrosanctum Concilium, evidenziando lo sviluppo redazionale dei numeri relativi al rapporto Bibbia-liturgia; la seconda parte, titolata “Il Lezionario nel contesto della riforma liturgica”, affronta la delicata e per certi versi ardua opera di riforma del Lezionario, indagando sull’attività del Coetus XI, evidenziando in particolare i criteri adottati per il raggiungimento dello scopo prefissato.

La storia redazionale del Lezionario è ricostruita attraverso l’utilizzo del prezioso materiale di prima mano, ovvero gli schemi preparatori del Coetus XI, rileggendo in maniera critica le varie fasi del lavoro redazionale e le concrete proposte avanzate durante gli anni 1964-1968 per la riforma del Lezionario della Messa. Il volume contiene, quindi, una serie di appendici contenenti gli schemi prodotti dal Coetus XI, le preziose tavole sinottiche elaborate da p. Gaston Fontaine, protagonista del Movimento liturgico nel Canada francese e Segretario del Coetus XI, le varie bozze di lavoro preparatorie degli schemi e la corrispondenza intercorsa tra i Membri e gli organi centrali del Consilium, che costituiscono una fonte primaria di riferimento per coloro che vorranno approfondire diversi aspetti della riforma dell’Ordo lectionum Missae ancora inesplorati. È proprio dall’abbondante materiale inedito, messo a disposizione degli studiosi, che emergono interessanti riflessioni sulla riforma conciliare, fugando quelle ombre create da certi ambienti per attaccare costantemente la bontà e serietà di un lavoro del genere, portando dunque alla luce la verità della storia, e restituendo all’approfondimento del ricercatore quei documenti rinchiusi da tempo nella segretezza degli archivi.