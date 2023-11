Giubileo 2025: il 2 dicembre il sesto incontro dei cammini giubilari sinodali, “dalla giustizia alla fraternità”

Si terrà sabato 2 dicembre, alle ore 14 presso l’Aula Nuova del Sinodo, l’incontro “Dalla Giustizia

alla fraternità”, sesto appuntamento dei Cammini Giubilari Sinodali, organizzati dalla Fondazione

Fratelli tutti in collaborazione con la Basilica Papale di San Pietro, in preparazione al Giubileo

2025. Al centro dei lavori – informano i promotori dell’iniziativa – il tema della giustizia e della sua promozione nelle diverse realtà quotidiane, secondo le indicazioni del capitolo VII – “Percorsi di un nuovo incontro” – dell’enciclica Fratelli tutti.Ne discuteranno la professoressa Marta Cartabia, già presidente della Corte costituzionale e Ministro della Giustizia nel governo italiano, padre Mario Picech, per anni cappellano del carcere di massima sicurezza nella Islas Marias in Messico e Valeria Collina, di fede musulmana e madre di uno dei tre terroristi degli attentati del 3 giugno 2017 a Londra, che sta promuovendo il dialogo attraverso la costruzione della giustizia che rifiuta ogni forma di violenza.

“L’esperienza dei Cammini Giubilari Sinodali, a cui partecipano molte realtà che nella società si

occupano di giustizia, promuove un’idea universale e una particolare di giustizia”, spiega padre Francesco Occhetta, segretario generale della Fondazione Fratelli tutti, che modererà i lavori: “La prima permette

l’incontro personale e la possibilità di andare oltre le culture di appartenenza. La seconda porta a

considerare il bisogno dell’altro come paradigma di giustizia, una sorta di principio organizzatore

della vita sociale. Quando le società scelgono la fraternità, la giustizia invece di essere vendetta diventa riparazione e purificazione della memoria di ciò che è accaduto. Dobbiamo ricostruire una cultura della giustizia che va oltre l’immagine della spada e della bilancia. La giustizia rammenda con ago e filo quelle relazioni sociali e personali che si rompono a causa della violenza e della guerra. Si tratta di un cammino adulto e difficile che dà frutti quando lo si sceglie”. L’appuntamento del 2 dicembre chiude il ciclo d’incontri per questo 2023, che ha avuto all’orizzonte proprio il capitolo VII dell’Enciclica Fratelli tutti.

Dopo gli interventi dei relatori, il pomeriggio proseguirà – come di consueto – con tavoli di

condivisione per riflettere e scambiarsi buone pratiche sul tema discusso. I lavori termineranno con

la visita a porte chiuse nella Basilica di San Pietro per ripercorrere spiritualmente il tema della

giustizia. Il percorso dei Cammini Giubilari Sinodali ha avuto inizio nel 2022, anno durante il quale è stato

affrontato il tema della prossimità e della cura; il 2024 sarà invece dedicato al tema dell’amore

politico.