Diocesi: Vallo della Lucania, domani il Giubileo costabiliano presbiterale presso la basilica pontificia minore di Castellabate

L’Anno giubilare costabiliano è in pieno svolgimento nella diocesi di Vallo della Lucania, coinvolgendo sempre più fedeli nel cammino spirituale. Momenti di preghiera, riflessione e condivisione rendono questo Giubileo un’opportunità unica per avvicinarsi alla fede e alla testimonianza di San Costabile. Il prossimo appuntamento è per domani, mercoledì 22 novembre, a partire dalle 10.30, quando sarà celebrato il Giubileo costabiliano presbiterale, presso la basilica pontificia minore di Castellabate, alla presenza del vescovo di Vallo della Lucania, mons. Vincenzo Calvosa, e del vescovo di Avellino, mons. Arturo Aiello, che presiederanno la celebrazione eucaristica. La santa messa sarà preceduta dal passaggio dei sacerdoti, alle 10.15, attraverso la Porta Santa. “La figura di San Costabile, fonte di ispirazione per questo Giubileo, ci offre l’esempio di uno zelo e amore straordinari dedicati alle persone affidate alle sue cure pastorali. La passione di San Costabile ha radici profonde nell’incontro con Dio attraverso la preghiera, un’esperienza che ha plasmato il suo impegno pastorale – spiega il parroco, don Roberto Guida -. Invitiamo tutti i fedeli a partecipare a questa significativa Celebrazione, chiedendo lo Spirito Santo, per intercessione del santo abate, di guidare e ispirare una rinnovata ‘stagione’ di zelo pastorale vissuta in uno stile sinodale”.