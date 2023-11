Migranti: Croce Rossa, “a Lampedusa operatori assistono sopravvissuti”, Diodati (Cri) “naufragio, ennesima tragica notizia”

“Ieri ci sono stati 11 sbarchi e attualmente sono 907 le persone migranti accolte all’hotspot gestito dalla Croce Rossa Italiana a Lampedusa”. È quanto dichiara Serena Corniglia, operatrice Cri dal centro di Contrada Imbriacola. “Ai sopravvissuti al naufragio di ieri la Cri sta dando assistenza psicologica con il suo team di psicologi oltre a fornire a tutti i migranti ospitati il necessario per una prima accoglienza”. “Il naufragio, i dispersi e la morte di una bambina di 2 anni, rappresentano l’ennesima tragica notizia di un fenomeno che non si ferma e che vede Lampedusa vivere ancora una volta il dramma delle migrazioni”, dice Debora Diodati, Vicepresidente della Croce Rossa Italiana. “Siamo grati ai nostri operatori che da mesi garantiscono un presidio di umanità e di prima accoglienza come a tutti i soccorritori, alle forze in campo che fanno fronte ad una situazione difficile e non da ultimo alla comunità lampedusana”, conclude Diodati.