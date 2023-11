Parlamento Ue: alla Cop28, “stop ai combustibili fossili, incrementare le energie rinnovabili”

Il Parlamento europeo ha adottato oggi in plenaria a Strasburgo le sue richieste per la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici Cop28, che riguarderà i progressi compiuti nell’attuazione dell’accordo di Parigi. La posizione dell’assemblea ha avuto 462 voti favorevoli, 134 voti contrari e 30 astensioni. I deputati, nella risoluzione non vincolante approvata, chiedono “di porre fine a tutte le sovvenzioni dirette e indirette ai combustibili fossili, a livello nazionale, dell’Ue e globale”, da fare “il più presto possibile ed entro il 2025”. I deputati sostengono inoltre “l’obiettivo globale di triplicare le energie rinnovabili, raddoppiare l’efficienza energetica entro il 2030, insieme a una graduale eliminazione dei combustibili fossili il prima possibile, incoraggiando anche a limitare i nuovi investimenti per l’estrazione di combustibili fossili”. Il Parlamento chiede a tutti i Paesi di “rafforzare i loro impegni in materia di clima e di contribuire, in giusta parte, ad aumentare i finanziamenti internazionali per il clima”. I deputati sottolineano infine l’importanza “di proteggere, conservare e ripristinare la biodiversità”. Il Parlamento, con questa risoluzione, ha adottato il mandato per la delegazione di deputati che parteciperà alla Cop28 tra l’8 e il 12 dicembre.