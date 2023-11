Diocesi: Termoli-Larino, fino al 24 novembre la raccolta farmaci per l’infanzia

In occasione della settimana di raccolta farmaci per l’infanzia “In farmacia per i bambini 2023”, promossa dalla Fondazione Francesca Rava nella settimana dal 17 al 24 novembre, la diocesi di Termoli-Larino e la Pastorale della salute diocesana appoggiano l’iniziativa che prevede poi la distribuzione dei farmaci raccolti alle famiglie indigenti e bisognose della diocesi attraverso la Caritas diocesana e le parrocchie. Durante la settimana le persone potranno recarsi nelle farmacie aderenti all’iniziativa per acquistare farmaci pediatrici da banco e prodotti baby care, consegnandoli ai volontari della Pastorale della salute diocesana, delle parrocchie Santa Maria degli Angeli e San Timoteo, della Lilt Cb e dell’Avo, che danno notizie sulle finalità dell’iniziativa e indirizzano nella scelta dei prodotti da donare. Questo l’elenco delle farmacie aderenti: La raccolta sarà effettuata presso le seguenti farmacie di Termoli: Le Diomedee (via del Pero 24); Del Molinello (via del Molinello 14/A); Del Mare (via Cristoforo Colombo 132).