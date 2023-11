Giubileo 2025: Giannini, “Roma è sempre stato un obiettivo, ma c’è moltissima vigilanza”

“Se Roma è effettivamente in pericolo, anche in vista del Giubileo? Roma è sempre stato un obiettivo di grandissima importanza, è il centro della cristianità, però c’è moltissima attenzione, moltissima vigilanza, ma anche attività informative di carattere preventivo”. Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, che ha tenuto una lezione agli studenti dell’Università Lumsa sul tema: “Guido Rossa, l’uomo che si oppose alle Brigate Rosse cambiando il futuro dell’Italia”. “È importante riuscire a prevenire andando a individuare i soggetti pericolosi e riuscire comunque a neutralizzarli”, ha spiegato Giannini rispondendo alle domande degli studenti: “Spesso, quando si tratta di cittadini stranieri si è proceduto ad allontanarli dal territorio nazionale affidandoli alle autorità dei propri Paesi. Bisogna continuare così, bisogna fare anche molta attenzione al web, che è spesso un veicolo di propaganda importante e lancia messaggi che possono creare del fermento tra personaggi che si trovano poi sul posto”.

Quanto al ruolo dei cittadini in aiuto delle forze dell’ordine, il prefetto ha risposto: ”Sicuramente possono aiutare, è bene avere una grande attenzione, ma chi può aiutare molto sono anche le stesse comunità islamiche che possono segnalare e individuare quei soggetti che hanno delle derive di carattere radicale”. Riguardo alle “vergognose campagne di natura antisemita” che stano montando in questi giorni, Giannini ha affermato: “È importante riuscire ad agire su questi soggetti per andare ad evitare poi guai maggiori”.