Artigianato: Meloni, “ha ben chiaro quanto sia importante la sfida dell’impatto di evoluzione tecnologica, intelligenza artificiale, transizione ecologica”

(Foto: Presidenza del Consiglio dei ministri)

Tra “le sfide cruciali che la società nella quale viviamo pone di fronte a ciascuno di noi, in particolare a chi come voi fa impresa” c’è “sicuramente l’impatto che l’evoluzione tecnologica, l’intelligenza artificiale, la transizione ecologica stanno avendo, e avranno sempre di più, sulla nostra vita quotidiana, compreso sul nostro modo di produrre. E la prima questione che dobbiamo porci è capire come cogliere le opportunità che questi cambiamenti offrono, senza però subirli passivamente, essendone invece protagonisti”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, nel videomessaggio inviato all’Assemblea di Confartigianato Imprese 2023.

“So bene che Confartigianato, il mondo dell’artigianato nel suo complesso, ha ben chiaro quanto questa sfida sia importante”, ha proseguito il premier, sottolineando che “è una consapevolezza che deriva dall’eccellenza delle nostre produzioni, dalla forza delle nostre radici, dalla solidità della nostra tradizione che da sempre è capace di coniugarsi con l’innovazione. Insomma, quell’unicum tutto italiano che nessun’intelligenza artificiale sarà mai in grado di sostituire e forse neanche di eguagliare”.

Tra i provvedimenti rivendicati da Meloni anche “l’impegno per affrontare il disallineamento delle competenze tra domanda ed offerta di lavoro, ormai un’emergenza per le nostre imprese, tema carissimo alla Confartigianato”. “Su questo, come sapete, la nostra attenzione è massima – ha assicurato – e il disegno di legge sul Made in Italy e la nascita del Liceo per il Made in Italy che prevede il disegno di legge sono alcune delle risposte che intendiamo dare al mondo produttivo per andare incontro a queste esigenze”.