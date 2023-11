Diocesi: Rossano-Cariati, si punta alla digitalizzazione dell’archivio storico e della biblioteca diocesani

Si è riunita nei giorni scorsi la Commissione diocesana dei Beni Culturali che ha programmato i prossimi progetti da realizzare. L’organismo diocesano, presieduto da don Nando Ciliberti, riferisce l’arcidiocesi, ha perfezionato la richiesta di finanziamento alla Cei per una necessaria modernizzazione di alcuni servizi. In tal senso si punterà sulla digitalizzazione dei documenti conservati nell’Archivio Storico Diocesano, nonché del patrimonio librario custodito nella Biblioteca Diocesana. I due progetti mirano a snellire e rendere più agevole l’accesso alla consultazione di testi e documenti. Si tratta di un significativo passo nell’ottica di avvicinare i servizi della chiesa ai fedeli. Inoltre è stato chiesto il finanziamento anche per il restauro della statua di S. Onofrio oggi custodita nel Museo Diocesano e del Codex. Altro aspetto importante trattato dalla commissione, sono gli interventi nell’ambito dei Beni Culturali e dell’Edilizia di Culto. A tal proposito è stata avanzata richiesta di finanziamento alla Conferenza Episcopale Italiana per i lavori di restauro che interesseranno la chiesa di San Martino nel centro Storico di Rossano. Si punta quindi a valorizzare e mantenere nel tempo la bellezza di opere e chiese che compongono l’importante patrimonio artistico dei culturali diocesani.