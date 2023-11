Riciclo rifiuti: Fregolent (senatrice), “dal granchio blu un polimero per imballaggio alimenti”. Laporta (Ispra), “ripresa mappatura terre rare”

(Foto SIR)

“Sulle bioplastiche noi siamo il Paese leader”, ha detto la senatrice Silvia Fregolent intervenendo questa mattina, a Roma, alla presentazione del Rapporto annuale “L’Italia che ricicla”, promosso dalla sezione Unicircular di Assoambiente, l’Associazione delle imprese di igiene urbana, riciclo, recupero, economia circolare e smaltimento di rifiuti, nonché bonifiche. Richiamando una recente ricerca dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Fregolento ha raccontato: “Dal granchio blu che ci ha afflitto tutta l’estate i ricercatori dell’Ateneo sono riusciti a creare un polimero naturale per l’imballaggio degli alimenti, molto più efficace rispetto a tutte le bioplastiche create fino ad oggi perché realizzato da un elemento naturale, ossia le chele di granchio”. Fregolent si è soffermata anche sull’importanza delle terre rare, minerali fondamentali per la transizione energetica. Al riguardo Stefano Laporta, presidente dell’Ispra, ha annunciato: “Un anno fa abbiamo ripreso il processo di mappatura di tutto il territorio nazionale per individuare le aree strategiche dove poter procedere con l’estrazione di terre rare”. “C’è un progetto specifico voluto dai ministri dell’Ambiente e del Made in Italy e appoggiato da tutto il Parlamento. Come Ispra stiamo cercando di riaprire a livello nazionale questo discorso che riguarda il tema dell’attività mineraria con tutti i temi collegati, in primis – ha precisato – la sicurezza dei lavoratori”.