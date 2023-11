Papa Francesco: “le guerra sono sempre una sconfitta”, “dobbiamo essere vicini al popolo ucraino”

Questa sera Papa Francesco ha raggiunto l’Aula nuova del Sinodo alle 18.30, durante la proiezione del film documentario “Freedom on Fire: Ukraine’s fight for freedom” di Evgeny Afineevsky, avvenuta alla presenza di alcuni membri del Corpo Diplomatico, tra cui l’Ambasciatore dell’Ucraina presso la Santa Sede, ospiti italiani e internazionali. Il Papa – riferisce la Sala Stampa della Santa Sede – si è trattenuto fino al termine della proiezione e, dopo un minuto di silenzio in preghiera per le vittime del conflitto e un breve intervento del regista, ha rivolto alcune parole di saluto ai partecipanti, e ringraziato per la testimonianza di tanto dolore. “Le guerre sempre sono una sconfitta”, ha ricordato, “e noi, che abbiamo visto questa crudeltà, questo popolo che difende la sua identità, dobbiamo essere vicini a tanta sofferenza e pregare per questo popolo, pregare perché venga la pace”. Prima di congedarsi, il Papa ha salutato individualmente alcuni degli ospiti e ha poi fatto ritorno a Casa Santa Marta.