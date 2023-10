Francia: Incontri del Mediterraneo ancora fuori budget. Appello del card. Aveline, “mancano 500.000 euro”

Mancano ancora 500.000 euro per completare il bilancio degli Incontri del Mediterraneo. “Per questo, a nome della diocesi di Marsiglia che ha sostenuto con gioia e audacia l’intera organizzazione degli Incontri del Mediterraneo, lancio oggi un appello”, scrive in un comunicato rilanciato oggi dalla diocesi il cardinale Jean-Marc Aveline: “voi che ci scrivete per ringraziarci, voi che avete partecipato a questo evento storico, durante il festival, allo stadio, al Prado o a casa dietro il vostro schermo, aiutateci! Ogni donazione conta! È per consentire a quante più persone possibile di vivere questo evento che abbiamo messo a disposizione queste risorse. Ora abbiamo bisogno del vostro sostegno: grazie in anticipo per la vostra generosità!”. Gli Incontri del Mediterraneo si sono svolti dal 17 al 24 settembre, hanno riunito vescovi e giovani delle cinque sponde del mare e si sono conclusi con la presenza di Papa Francesco. Nella nota, la diocesi spiega che il budget totale per la messa in opera dell’iniziativa ammonta a 2,3 milioni di euro. Attraverso “generose donazioni”, patrocinatori e partner hanno finanziato la metà del budget dell’evento (circa 1,2 milioni di euro). Per il resto, la diocesi di Marsiglia conta sulle donazioni dei privati: fedeli che hanno partecipato alla messa, curiosi venuti a salutare Papa Francesco durante la sua visita in Avenue du Prado o donatori provenienti da tutta la Francia. Grazie alle diverse raccolte, (partecipazione ai pellegrinaggi diocesani iscritti, raccolta allo stadio, vendita di gadget e donazioni dei fedeli), sono stati raccolti quasi 600mila euro. Tuttavia, molte persone che hanno partecipato all’evento non hanno ancora donato. La diocesi di Marsiglia ricorda che ogni donazione dà diritto a una ricevuta fiscale. Pertanto, una donazione di 100 euro equivale in realtà “solo” a 34 euro per i contribuenti.