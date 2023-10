Sinodo: le iniziative di preghiera nella basilica di San Pietro, il 7 ottobre il primo rosario “aux flambeaux”

La basilica di San Pietro accompagnerà la XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi con quotidiane iniziative di preghiera. I pellegrini potranno unirsi nella preghiera per il Sinodo nelle Messe celebrate in basilica e con l’adorazione eucaristica serale, da vivere nella Cappella del Santissimo Sacramento nei giorni feriali, alle ore 19, al termine delle sessioni assembleari. “Offrire ai partecipanti al Sinodo e ai fedeli la possibilità di raccogliersi quotidianamente insieme in adorazione al termine dei lavori sinodali”, il senso dell’iniziativa: in occasione del Sinodo, inoltre, l’orario di chiusura della basilica è spostato alle ore 20. Nei sabati sera di ottobre, mese specialmente dedicato alla preghiera del Rosario – si legge in una nota – si pregherà per il Sinodo nel Rosario aux flambeaux alle 21 in piazza San Pietro. I partecipanti all’assise sono invitati a prendervi parte. Il primo appuntamento di preghiera, sabato 7 ottobre, memoria della Beata Vergine Maria del Rosario, sarà presieduto dal card. Mario Grech, segretario generale della segreteria generale del Sinodo. Negli orari di apertura della basilica, due punti informativi posti all’ingresso della Cappella del Santissimo Sacramento e presso la Cappella di San Giuseppe riporteranno le indicazioni per scaricare e leggere online i testi per la preghiera personale nelle diverse lingue del sito della basilica di San Pietro.