Diocesi: Bologna, sabato in cattedrale il card. Zuppi presiederà l’ordinazione diaconale di un seminarista e un religioso

Sabato 7 ottobre, alle 17.30, nella cattedrale di Bologna, il cardinale arcivescovo Matteo Maria Zuppi celebrerà la messa durante la quale ordinerà diaconi il seminarista don Giacomo Campanella, originario della parrocchia di San Mamante di Medicina, e il religioso padre Giuseppe Emanuele Filippini, dell’Ordine dei Predicatori. La liturgia sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito web dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di 12Porte.

Sempre sabato, alle 10, l’arcivescovo interverrà a “Che fame! Una questione globale”, evento proposto da Cefa nel salone “Bolognini” del convento di San Domenico (Piazza San Domenico, 13).

Infine, questa sera, alle 20.45 nella cattedrale di Santa Croce a Forlì (piazza Ordelaffi) il card. Zuppi guiderà la Veglia missionaria “Cuori ardenti, piedi in cammino” in ricordo di Annalena Tonelli nel 20° anniversario della morte.