Salute mentale: Fondazione Itaca, raggiunti 9 mila studenti con il “Progetto Prevenzione” nelle scuole

Il “Progetto Prevenzione per la salute mentale nelle scuole” è un progetto di informazione e prevenzione dedicato ad adolescenti sul tema della salute mentale. Il Progetto, nato a Milano nel 2001, grazie alla Fondazione Progetto Itaca, si è successivamente esteso a tutto il territorio nazionale, ampliandosi con progressive integrazioni rivolte a insegnanti e famigliari. Oggi si articola in tre diversi percorsi: “Progetto Prevenzione nelle scuole per gli adolescenti”, “Ending the Silence” (“Rompere il silenzio”) e “Corso Basics per insegnanti e familiari”.

Nell’anno scolastico 2022/23, il “Progetto Prevenzione” ha raggiunto 9.017 studenti di 90 istituti attivi nelle 17 città ove opera Progetto Itaca (Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Campobasso, Catanzaro – Lamezia, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Rimini, Roma, Torino); nello specifico sono state condotte 183 presentazioni che hanno visto il coinvolgimento di 473 classi. A confronto del precedente anno scolastico, Fondazione Progetto Itaca evidenzia una crescita sia in termini di studenti raggiunti, sia di volontari coinvolti (88 volontari nel 2022/23, 65 volontari nel 2021/22) sia di psichiatri (64 vs 49).

Più dell’80% degli studenti coinvolti nelle presentazioni ha evidenziato l’utilità degli incontri perché sono stati forniti strumenti per capire meglio i disturbi mentali e i suoi segni premonitori. Ben il 90% degli studenti si è dichiarato più aperto e pronto ad ascoltare con attenzione un amico che gli confida di avere un disagio, superando l’indifferenza; molti hanno capito quanto sia necessario superare la vergogna e lo stigma che spesso colpiscono le persone che manifestano “segni” non sempre comprensibili. Resta invece molto forte la paura e lo stigma nei confronti degli psichiatri; solo il 63% degli studenti si sentirebbe a suo agio nell’andare da tale specialista per timore di venire considerato “diverso”.

“Il Progetto Prevenzione con il passare degli anni ha raccolto un interesse sempre più ampio da parte delle scuole italiane, confermandosi efficace e di grande necessità. Anche gli psichiatri che, in tutta Italia offrono gratuitamente la loro collaborazione partecipando agli incontri con gli studenti, confermano l’utilità di una esperienza così innovativa, estremamente utile anche ad arricchire la loro professionalità”, dichiara Cristina Migliorero, coordinatrice nazionale del Progetto.

Nel corso dell’anno scolastico 2022/23, inoltre, ha preso avvio il progetto pilota denominato “Ending the Silence”, rivolto ai genitori e agli insegnanti degli alunni di tre città in cui opera Progetto Itaca (Milano, Bologna, Rimini). Il progetto ha raggiunto 87 genitori e 80 insegnanti e personale scolastico. Al termine degli incontri il 98% dei genitori e il 90% degli insegnanti hanno considerato le sessioni utili per meglio identificare i segni premonitori di disagio in alunni e figli. Inoltre, il 91% dei genitori e il 74% degli insegnanti si dichiarano più a proprio agio nel parlare di salute mentale con i giovani.

“Quello relativo a Ending the Silence è un primo risultato che rivela la necessità del coinvolgimento di genitori e insegnanti. Le risposte che abbiamo ricevuto al termine degli incontri confermano la bontà di un percorso che vogliamo estendere il più possibile su tutto il territorio nazionale”, dichiara Giovanna Raminella, volontaria coordinatrice del progetto.

Il “Corso Basics per genitori, educatori e familiari” che vivono con giovani (tra i 12 e i 22 anni) con disturbi psichici e psicologici è tenuto da due volontari adeguatamente preparati e con esperienza diretta nel supporto ad adolescenti. Anche tale corso sarà esteso a livello nazionale.