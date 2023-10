Associazioni: Azione cattolica, da domani a Silvi Marina l’Incontro nazionale dei ragazzi dell’Acr “SuPer – Piccoli capaci di grandi cose con Te”

(Foto: Azione cattolica)

Dal 6 all’8 ottobre, presso il Centro Congressi Abruzzo di Silvi Marina (Te), più di 900 ragazzi dell’Acr (Azione cattolica ragazzi) accompagnati dai propri educatori si ritroveranno per il loro Incontro nazionale, provenienti da tutte le diocesi del Paese in rappresentanza degli 80mila acierrini d’Italia.

“SuPer – Piccoli capaci di grandi cose con Te” è il tema scelto per l’Incontro nazionale con l’obiettivo di aiutare i ragazzi a scoprire i propri “superpoteri”, ad avere il coraggio di metterli in campo, generando “opere buone” per se stessi e per le proprie comunità.

Per fare questo, prima dell’Incontro nazionale i ragazzi hanno vissuto un percorso preparatorio di discernimento che li ha visti protagonisti, capaci di esplorare la propria interiorità per scoprire il progetto di amore che Dio ha per ciascuno.

“A dieci anni dall’esortazione apostolica Evangelii Gaudium, – afferma Annamaria Bongio, responsabile nazionale dell’Acr – l’Acr sente ancora più forte la necessità di percorrere i passi del discepolo-missionario, che in virtù del ‘superpotere’ ricevuto con il battesimo diventa ‘un soggetto attivo di evangelizzazione’, impegnato ad annunciare ai fratelli e alle sorelle l’amore di Dio”.

“Per l’Acr, vocazione, comunità e missionarietà viaggiano a braccetto, l’una alimentata dall’altra. Nel cammino di crescita umana e spirituale dei ragazzi queste tre dimensioni si alimentano vicendevolmente, all’interno della storia di ciascuno. Seguendo questa dinamica i partecipanti di Super a Silvi Marina avranno la possibilità di esprimere e condividere i propri desideri, sogni, attese e progetti, dando voce ai loro coetanei, con uno stile attento e dialogante, unica via per rendere concreto e possibile il protagonismo dei piccoli. Una priorità che l’Acr promuove sin dalla propria nascita, con il preciso scopo di formulare proposte concrete a misura dei più piccoli su temi come la cittadinanza, l’educazione, la Chiesa e l’associazione”, spiega una nota dell’Azione cattolica.

Ad aiutare la riflessione dei ragazzi interverranno alcune figure di rilievo che condivideranno la loro esperienza nell’ambito dei vari temi che verranno affrontati: Damiano Tommasi, sindaco di Verona, Eugenia Carfora, dirigente scolastica dell’istituto superiore “Francesco Morano” a Caivano, Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale di Azione Cattolica, e Cosetta Zanotti, docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il lavoro di sintesi della voce dei ragazzi sarà messo in dialogo con tutta l’Associazione, con la Chiesa e il Paese, offrendo preziosi spunti in questo anno in cui l’Azione Cattolica vive l’esperienza del cammino assembleare che vedrà ancora i ragazzi protagonisti.