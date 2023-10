Diocesi: Ragusa, sabato in cattedrale mons. La Placa consacra sacerdote don Mario Modica

È in programma per la serata di sabato 7 ottobre, nella cattedrale di San Giovanni Battista a Ragusa, la consacrazione sacerdotale di don Mario Modica. Il rito, con inizio alle 20, sarà presieduto dal vescovo Giuseppe La Placa. “È un grande momento di festa per l’intera Chiesa di Ragusa che, come suggerisce il vescovo, torna a invocare sante vocazioni per la nostra Chiesa diocesana”, si legge in una nota, nella quale viene ricordato che “era dall’8 settembre 2020, giorno dell’ordinazione di don Vincenzo Guastella, che la Chiesa di Ragusa non celebrava l’ordinazione di un sacerdote novello”.

Cresciuto nella comunità parrocchiale dell’Annunziata di Comiso dove ha maturato la vocazione al sacerdozio, don Modica dopo aver conseguito la laurea all’Accademia di Belle arti di Catania, ha iniziato il cammino di formazione nel seminario arcivescovile “San Mamiliano” di Palermo e ha intrapreso gli studi di teologia presso la Pontificia Facoltà teologica di Sicilia, dove ha conseguito il baccalaureato in Sacra Teologia nel settembre 2022. Nell’ottobre dello stesso hanno ha iniziato frequentare i corsi di licenza in Sacra Liturgia presso il Pontificio Istituto liturgico “Sant’Anselmo” a Roma.

“La mia vocazione – ha affermato il prossimo sacerdote – è maturata nel corso del tempo ed è frutto dell’educazione religiosa ricevuta in famiglia, del cammino in parrocchia e dell’ascolto della voce interiore dello Spirito. Vivo la gioia di essere stato guardato da Dio e scelto dalla Chiesa per il ministero ordinato e, allo stesso tempo, la consapevolezza dei miei limiti. Per questo mi stupisco ancora della fiducia di Dio nei confronti degli uomini e, in particolare, della mia persona. Vivo anche la trepidazione perché la chiamata al ministero sovrasta ogni logica umana: sarebbe impossibile attuarla senza il dono della grazia di Dio”.

La diocesi informa poi che si prepara a vivere un giorno speciale anche la parrocchia e la comunità della Santissima Annunziata di Comiso che si conferma autentica fucina di vocazioni della Chiesa iblea. Qui, infatti, è nata e cresciuta la vocazione di don Mario Modica ma anche di don Sebastiano Scamporrino che, lo stesso 7 ottobre, sarà ordinato sacerdote a Catania.