Paolo Dall’Oglio: oggi a Milano presentazione del volume “Il mio testamento”. Prefazione di Papa Francesco

A dieci anni dal rapimento in Siria di padre Paolo Dall’Oglio, fondatore della Comunità monastica di Deir Mar Musa, si svolge oggi a Milano un evento-dibattito per presentare il volume “Il mio testamento”, pubblicato da Itl Libri con il marchio Centro Ambrosiano. Il testo racchiude le conferenze inedite tenute da padre Paolo nei mesi precedenti la sua espulsione dalla Siria. L’appuntamento è presso l’Università Cattolica, Largo Gemelli 1, nell’aula G025 San Giovanni Bosco. L’inizio è previsto per le ore 17.30 e sarà scandito da interventi di diversi testimoni. Come padre Jihad Youssef, superiore della Comunità monastica Deir Mar Musa, Izzedin Elzir, Imam di Firenze, Luigi Maffezzoli, giornalista e curatore del volume, e Francesca Dall’Oglio, sorella di padre Paolo, che interverrà a nome della famiglia. La conduzione dell’evento è affidata a Elena Bolognesi, editor e traduttrice del testo. Sarà lei a guidare il dialogo interreligioso tra i relatori.

Cristina Castelli, direttrice del master Relazioni d’aiuto in contesti di sviluppo e cooperazione nazionale ed internazionale, che promuove l’evento, porterà i saluti istituzionali a nome dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Mons. Carlo Azzimonti, moderator curiae e vicario episcopale per gli affari generali dell’arcidiocesi di Milano, porterà i saluti a nome dell’arcivescovo Delpini.

“Il mio testamento”, spiega una nota, “rappresenta un’opera di grande importanza e significato, che svela una visione aperta a nuovi orizzonti di ecumenismo, fraternità tra uomini e donne e dialogo con l’Islam. Questi temi, cari al magistero di Papa Francesco, che firma la prefazione del volume, trovano una particolare risonanza nelle riflessioni di padre Paolo”.