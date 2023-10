Diocesi: Fabriano-Matelica, da stasera tre eventi su “Le relazioni che salvano: la persona umana al centro del sogno di Dio”

Prenderà il via nella serata di oggi, giovedì 5 ottobre, il ciclo di tre eventi su “Le relazioni che salvano: la persona umana al centro del sogno di Dio” promossi dalla Consulta dei movimenti e delle associazioni laicali e dagli Uffici pastorali della diocesi di Fabriano-Matelica per l’apertura dell’anno pastorale.

Stasera, dalle 18.30 presso The Tanning Pub, “L’amicizia è un regalo che fai a te stesso”: chiacchiere e cocktails su amicizia e affettività per adolescenti e giovani. Con Martina Pecci, psicologa, e Giovanni Ciocca, divulgatore, attore e classicista, moderati da Cristina Corvo

Domani, alle 18 presso l’Oratorio della Carità, “Il futuro del lavoro e i lavori del futuro”: talk-aperitivo per adolescenti e giovani, ma anche per gli adulti che vogliono scoprire quel qualcosa in più con Franco Ferrazza (consulente aziendale, career coach, formatore), con un’introduzione di Monia Lazzari (psicologa del lavoro). Un dialogo aperto e informale a partire dai dati del territorio e dalle domande dei giovani. Sempre domani, alle 21 presso il salone Chiara Luce Badano della parrocchia della Misericordia, proiezione del docufilm “Quel qualcosa in più”, di Nicole Smith e Davide Basso. “Il film – viene spiegato in una nota – costituisce una preziosa e importante testimonianza sul tema della relazione di cura tra medico e paziente”. Introdurrà la proiezione Pietro Torresan, medico chirurgo oculista, presidente dell’Associazione medici cattolici italiani di Fabriano. Al termine del docu-film Maria Gabriella Folisi e Myriam Mariotti animeranno uno spazio di dialogo con i partecipanti.