Papa Francesco: telegramma di cordoglo per la morte del card. Toppo

“Ricordo con immensa gratitudine gli ultimi anni del cardinale, dedicati al ministero sacerdotale ed episcopale per le Chiesa locale di Dumka e Ranchi, così come i contributi alla Chiesa in India e alla Sede apostolica”. È quanto si legge nel telegramma di cordoglio inviato dal Papa all’arcivescovo di Ranchi, mons. Felix Toppo, per la morte – avvenuta ieri – del cardinale Telesphore Placidus Toppo. “Il suo servizio è stato sempre segnato dallo zelo per la diffusione dello Spirito, dalla devozione alla Santa Eucaristia e dalla generosa cura pastorale per i poveri e coloro che sono nel bisogno”, l’omaggio di Francesco.