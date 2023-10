Diocesi: Bergamo, 7 ottobre l’accoglienza al neo porporato card. Pierbattista Pizzaballa

La diocesi e il Comune di Bergamo in festa per la creazione a cardinale del conterraneo Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme. L’intera comunità bergamasca si prepara così ad accogliere il nuovo porporato il prossimo sabato, 7 ottobre. La diocesi ha in programma una Messa di ringraziamento, presieduta dal patriarca, in Cattedrale (ore 20.30), insieme al vescovo locale, ai vescovi nativi bergamaschi e ai vescovi lombardi, ai vicari episcopali e ai Delegati vescovili, ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose, ai rappresentanti delle Comunità ecclesiali territoriali. BergamoTV trasmetterà la diretta. In Cattedrale inoltre sarà presente il servizio di traduzione nel linguaggio dei segni per persone sorde. Il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori e il Presidente del Consiglio comunale Ferruccio Rota, nella mattinata dello stesso giorno, conferiranno al nuovo Cardinale la Cittadinanza Onoraria dedicata a “Giovanni”, in Sant’Agostino, alle ore 10.30, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Bergamo. Il giorno seguente, domenica 8 ottobre, il card. Pizzaballa festeggerà al paese natale, Cologno al Serio, con la sua famiglia, gli amici e i compaesani. Sarà accolto in Piazza Rocca alle ore 10, celebrerà alle ore 10.30, seguirà la processione nella ricorrenza della Madonna del Rosario alle ore 16 e alle 21 verrà proposto, nella parrocchiale, in suo onore lo spettacolo “La Conversione di un cavallo. Tableaux vivants da Caravaggio” a opera di Ludovica Carambelli Teatro.