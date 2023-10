Sierra Leone: diocesi di Makeni, inaugurato il “Migration Desk” grazie al progetto “Dignità è libertà” promosso dal Centro missionario di Udine

In Sierra Leone è stato inaugurato nella diocesi di Makeni il “Migration Desk”, uno sportello dedicato all’ascolto e al supporto dei “migranti di rientro”. Una giornata di grande emozione per la comunità sierra leonese e per tutti gli operatori della Caritas locale coinvolti nella realizzazione del progetto “Dignità è Libertà” – promosso dal Centro missionario diocesano di Udine, durante la “Quaresima di fraternità” 2023 –, frutto della cooperazione tra le Caritas della diocesi di Udine e della diocesi di Makeni.