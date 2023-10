Bus precipitato a Mestre: stasera nella parrocchia Sacro Cuore la veglia di preghiera presieduta dal patriarca Moraglia

(Foto: diocesi di Venezia)

Stasera, alle ore 20,30, nella parrocchia Sacro Cuore di Gesù, a Mestre, si celebrerà un veglia diocesana di preghiera presieduta dal patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, per la tragedia del bus precipitato la sera del 3 ottobre da un cavalcavia a Mestre. Identificate le 21 vittime, tutte straniere, tranne l’autista italiano, e per lo più giovani e anche bambini. Undici dei 15 feriti sono in terapia intensiva. “Ci raccoglieremo in preghiera per le vittime della tragedia che ha colpito la nostra città e il nostro territorio in particolare”, si legge nella locandina della veglia.