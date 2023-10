Diocesi: Bolzano-Bressanone, quest’estate quasi 8mila persone sono state al mare nelle strutture di villeggiatura della Caritas

(Foto: Caritas Bolzano-Bressanone)

Nelle strutture di villeggiatura della Caritas diocesana di Bolzano-Bressanone a Cesenatico e Caorle si è appena conclusa la stagione estiva. Quasi 8mila persone sono state al mare con la Caritas diocesana, fra bambine, bambini, adolescenti, famiglie e anziani. “Abbiamo ricevuto molti feedback positivi dagli ospiti”, affermano i responsabili Caritas. Oltre al senso di comunità e al ricco programma di vacanza, sempre molto apprezzati, ha riscosso successo anche il concetto di sostenibilità generale.

“Sappiamo bene quanto sia speciale il tempo dedicato alle vacanze, ogni estate ci impegniamo per soddisfare pienamente i desideri di tutti i nostri ospiti: c’è chi ama essere attivo, chi preferisce le comodità e la compagnia e chi vuole semplicemente rilassarsi”, raccontano Lucia Galli, responsabile del 12Stelle Village di Cesenatico e Peter Vaja, responsabile delle strutture turistiche di Caorle: “Josef Ferrari”, Villa Oasis e i bungalow. Il team di assistenti ha quindi organizzato un programma di vacanza molto vario, da realizzare negli ampi spazi delle strutture, costruito in base alle esigenze dei vari tipi di soggiorno: dalle colonie per bambine, bambini e adolescenti, alle vacanze di famiglie e persone anziane, fino alle settimane didattiche con le scuole.

Il feedback degli ospiti conferma il successo della stagione: “Hanno detto di essersi sentiti a proprio agio e hanno apprezzato particolarmente le attività comuni e le numerose opportunità di conoscenza generate da queste”, affermano Galli e Vaja. Sono piaciute anche le scelte di sostenibilità come i distributori gratuiti di acqua potabile per evitare i rifiuti di plastica, la scelta in cucina di prodotti biologici provenienti dalla regione e di verdure fresche provenienti dagli orti interni, l’offerta di pasti vegani e vegetariani, ma anche il noleggio gratuito di biciclette per esplorare Cesenatico pedalando.

Finita una stagione, si guarda già alla prossima: in entrambe le strutture Caritas le iscrizioni iniziano tradizionalmente a gennaio. Chi quest’anno ha trascorso una vacanza al “12 Stelle Village” di Cesenatico può già iscriversi in novembre per la prossima estate. È possibile avere più informazioni recandosi agli uffici al 4° piano della sede Caritas in via Cassa di Risparmio 1 a Bolzano oppure contattando per Caorle l’ufficio “Ferie e ricreazione” (0471 304 340 o ferien@caritas.bz.it) e per Cesenatico l’ufficio “12Stelle” (0471 067412 o stelle.ufficiobz@caritas.bz.it).