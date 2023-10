Devozione: dal 6 all’8 ottobre la Madonna Pellegrina di Lourdes farà tappa alla parrocchia San Gaspare del Bufalo di Roma

Da venerdì 6 ottobre a domenica 8 ottobre la Madonna Pellegrina di Lourdes farà tappa presso la comunità della Parrocchia San Gaspare del Bufalo di Roma, affidata alla cura pastorale della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue. L’accoglienza della statua di Maria SS. di Lourdes è prevista per le ore 18:00. “E’ un evento molto importante per l’intera comunità – sottolinea il parroco don Domenico D’Alia -, è un vero e proprio tempo di grazia! In questi giorni ci sarà un forte risveglio alla preghiera del Santo Rosario e, proprio per questo, faremo una ‘maratona’ di rosari meditati che saranno pregati a partire dalla sera di venerdì 6 ottobre, presieduta da mons. Angelo Comastri”. Sabato 7 e domenica 8 ottobre saranno due giornate interamente dedicate alla preghiera del Rosario. Sabato 7 ottobre alle ore 10:00 ci sarà il Rosario con i malati e a seguire la Messa con l’amministrazione del Sacramento dell’Unzione degli Infermi. La sera, alle ore 20:00, il Rosario meditato con tutta la comunità parrocchiale guidato dal parroco, don Domenico D’Alia. Domenica 8 ottobre, alle ore 19:00 ci sarà la celebrazione eucaristica e a seguire l’Atto di Affidamento di tutta la comunità parrocchiale alla Madonna. Il parroco consegnerà ufficialmente le chiavi alla Vergine, “che simbolicamente rappresentano il cuore della comunità – spiega -. È tempo di risvegliare la nostra relazione con Maria, che ci conduce a Gesù”.