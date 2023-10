Papa Francesco: telegramma per l’incidente stradale di Mestre, “affettuosa vicinanza alle famiglie e pronta guarigione per i feriti”

“Affettuosa vicinanza alle famiglie di quanti sono morti così tragicamente” è stata espressa da Papa Francesco in un telegramma inviato al Patriarca di Venezia monsignor Francesco Moraglia. Stasera alle 20.30 si terrà una veglia di preghiera nella parrocchia del Sacro Cuore di Mestre per le vittime ed i feriti del gravissimo e tragico incidente avvenuto martedì sera a Mestre. Sarà presieduta dal Patriarca, che darà lettura del telegramma. “Appresa la notizia del grave incidente stradale avvenuto a Mestre, nel quale hanno perso la vita numerose persone e tra queste anche bambini, il Santo Padre incarica vostra Eccellenza di far pervenire l’espressione della sua affettuosa vicinanza alle famiglie di quanti sono morti così tragicamente – si legge nel testo a firma cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato -, assicurando per essi una speciale preghiera di suffragio e, mentre implora il conforto della fede per i congiunti, invoca dal Signore pronta guarigione per i feriti, e di cuore invia la paterna benedizione apostolica”.