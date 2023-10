Archeologia: Fondazione Terra Santa, a Milano la IX edizione delle Giornate di archeologia, arte e storia del Vicino e Medio Oriente

Si terrà a Milano (Università Cattolica del Sacro Cuore) dal 26 al 28 ottobre, la IX edizione delle Giornate di Archeologia, Arte e Storia del Vicino e Medio Oriente, evento promosso dalla Fondazione Terra Santa, dal Commissariato di Terra Santa del Nord Italia e dalla rivista Terrasanta. Ad aprire i lavori saranno fra Francesco Ielpo, presidente della Fondazione Terra Santa, e Marco Sannazaro, direttore della Scuola di specializzazione in Beni archeologici presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Seguirà una panoramica sullo Studium Biblicum Franciscanum e il convento della Flagellazione con il decano fra Rosario Pierri e l’archeologo don Gianantonio Urbani. Per l’occasione fra Giovanni Claudio Bottini ricorderà alcune figure di archeologi e biblisti dello Studium Biblicum Franciscanum, mentre l’architetta Giovanna Franco Repellini presenterà una riflessione sull’architetto Antonio Barluzzi e la Cappella della Flagellazione a Gerusalemme. La giornata di venerdì sarà dedicata all’analisi delle dinamiche geopolitiche in Medio Oriente e Nord Africa, esplorando il ruolo delle grandi potenze con l’aiuto dei docenti Daniele Manca, Enrico Palumbo, Cinzia Bianco e del giornalista Fulvio Scaglione. La giornata conclusiva di sabato sarà dedicata alle ricerche archeologiche in corso al Santo Sepolcro e alle prospettive future. A riguardo è prevista una lectio magistralis della professoressa dell’Università La Sapienza di Roma, Francesca Romana Stasolla, coordinatrice dei lavori di scavo.