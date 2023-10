Austria: siti culturali religiosi, molte proposte per la 23ma “Lunga notte dei musei”

Presepi, penne e arte moderna: sabato 7 ottobre gli interessati alla cultura avranno per la 23a volta l’opportunità di accedere a diversi musei ecclesiastici e istituzioni culturali in tutta l’Austria, nel corso della “Lunga notte dei musei”. Anche i musei diocesani, delle cattedrali, i monasteri e istituzioni di altre religioni partecipano alla “Lunga notte dei musei” indetta e organizzata dalla televisione nazionale Orf: sono invitati non solo i fedeli, dalle 18.00 all’1.00 di notte. A Vienna il Museo del Duomo di Santo Stefano offre uno sguardo sulla nuova mostra speciale “Being Mortal”, inaugurata il 5 ottobre: le visite guidate alle 18.30, 19.30 e 20.30 mostrano il significato profondo della morte e del morire in opere dal Medioevo ad oggi. Sono esposti anche i tesori storici del Duomo di Santo Stefano, i classici d’avanguardia della Collezione Otto Mauer e l’arte contemporanea. Al Museo Ebraico di Vienna i visitatori possono ammirare mostre sulla storia, la religione e la tradizione ebraico-austriaca. Ci sono anche laboratori per bambini e numerose visite guidate a tema, tra cui la mostra “L’identità ebraica allo stadio di calcio”. Apre i battenti anche il secondo museo ebraico di Vienna: a partire dalle ore 20 il Museo Judenplatz offrirà uno sguardo sulla vita quotidiana della comunità ebraica nel Medioevo.

A St. Pölten il museo presso il duomo è incentrato sull’Art Nouveau. Il museo propone anche una visita guidata con le torce, un concorso di disegno per bambini e una sfilata di moda con paramenti barocchi. Nell’ambito della Lunga notte è possibile visitare anche i monasteri benedettini della Bassa Austria di Altenburg e Göttweig. A Steyr nel primo Museo austriaco del Natale si possono ammirare 14.000 pezzi storici delle decorazioni per l’albero di Natale. Il Convento dei canonici Agostiniani di San Floriano apre la sua biblioteca contenente 150.000 opere, anche con visite guidate per i bambini che potranno scoprire le particolarità della biblioteca e l’imponente affresco sul soffitto della Sala dei Marmi. Il Museo dei presepi Eisenerz trasporta i visitatori in un mondo in cui il miracolo della nascita di Cristo è reso visibile. Oltre 50 presepi di Natale offrono uno spaccato dell’arte presepiale dal XVIII secolo ai giorni nostri, compresi i “presepi di riciclaggio”.