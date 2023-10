Sinodo: mons. Sorrentino (vescovo Assisi), “noi saremo in preghiera per voi, vi invito a venire ad Assisi”

“Noi saremo in preghiera per voi. Vi invito – se potete, anche in occasione della vostra permanenza a Roma – a fare una visita ad Assisi”. E’ quanto si legge in una lettera inviata dal vescovo di Assisi, mons. Domenico Sorrentino, ai partecipanti al Sinodo, in corso in Aula Paolo VI fino al 29 ottobre e caratterizzato dall’alternanza delle Congregazioni generali e dei Circoli Minori, iniziati oggi, dopo la prima Congregazione generale di ieri a cui ha partecipato anche il Papa. “Sarò lieto di accogliervi alla Porta, da poco riscoperta, che Francesco attraversò entrando ricco ed uscendo povero, e alla piazza dove si spogliò”. “In segno di unità”, mons. Sorrentino condivide inoltre le prime parole della preghiera, “che risuonerà in questo periodo soprattutto per voi”: “O Gesù, nostro Amore, nostro Tutto, nello Spirito Santo, con Maria e in Maria, noi ci consacriamo a te. Tu, amore e splendore del Padre, sei la nostra gioia, il nostro canto, la nostra speranza, tutto il nostro bene. Dacci di vivere con la tua vita, di amare con il tuo cuore, di pensare con i tuoi pensieri, di sentire con i tuoi sentimenti, di vedere con i tuoi occhi, di soffrire con la tua croce: sii tu a vivere in noi”.