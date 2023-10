Diocesi: Caritas Bolzano-Bressanone, il 7 ottobre il convegno delle Caritas parrocchiali sull’importanza dell’ascolto

Si svolgerà all’Accademia Cusanus di Bressanone il 7 ottobre dalle 9 alle 12.30 il convegno delle Caritas parrocchiali della diocesi di Bolzano-Bressanone: è aperto a tutte le persone che operano nelle parrocchie o che sono interessate al tema. Il tema annuale diocesano 2023-25 è “Ascoltare la tua parola…” e intende richiamare l’attenzione su un atteggiamento di ascolto nella pastorale. Prendersi cura dei bisogni e delle difficoltà delle persone è sempre stato un mandato fondamentale della Caritas parrocchiale, a livello parrocchiale e di unità pastorale, tema che viene ribadito nel convegno per sottolineare l’importanza dell’ascolto nell’ambito della carità. “Quest’anno abbiamo scelto tre brevi presentazioni che descrivono bene il ruolo centrale dell’ascolto e della presenza in diverse situazioni”, afferma Brigitte Hofmann, responsabile dell’area ‘Caritas&comunità’. “I temi che abbiamo scelto sono molto vari e attuali e i relatori ci mostreranno come la capacità di ascoltare sia anche e soprattutto un atteggiamento interiore, che ci avvicina alle persone in diverse situazioni. Ognuno di noi si può mettere in ascolto: scambieremo spunti sul come farlo”. Interverranno come relatori: Guido Osthoff, responsabile dell’area Caritas ‘Aiuto psicosociale e prevenzione’, Gertrud Rungaldier del servizio Accompagnamento abitativo, e Mariano Buccella del Centro d’ascolto diocesano, in rete con il territorio. Affronteranno da diversi punti di vista l’importanza di mettersi accanto alle persone che vivono situazioni difficili o crisi, ascoltandole attivamente e accompagnandole nella ricerca di vie di uscita e di percorsi alternativi. “Ognuno di noi, insieme a istituzioni e servizi, può mettersi in ascolto dei bisogni dell’altro: che si tratti di un amico, di un collega di lavoro, di un parente o di un vicino di casa”, spiega Guido Osthoff, che interverrà sul tema del ‘pronto soccorso psicologico’. Durante il convegno verrà dato spazio anche alla condivisione di esperienze fra i volontari delle Caritas parrocchiali e di altri settori sociali. La partecipazione è gratuita, previa registrazione via e-mail all’indirizzo gemeinschaft.comunita@caritas.bz.it. Il convegno si svolgerà in italiano e tedesco, senza traduzione simultanea. Maggiori informazioni: https://caritas.bz.it/it/partecipare/caritas-parrocchiali/formazione.html