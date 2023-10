Tumori: Prato, domani presentazione dell’accordo tra Fondazione Ant, Misericordia e Istituto diagnostico Santo Stefano per prevenzione e assistenza domiciliare

Promuovere la prevenzione oncologica e il sostegno all’assistenza domiciliare. Sono i due obiettivi al centro dell’accordo che Fondazione Ant ha sottoscritto con l’Arciconfraternita della Misericordia di Prato e l’Istituto diagnostico Santo Stefano. L’iniziativa prende avvio in questi giorni di ottobre in occasione del mese della prevenzione del tumore al seno.

I termini dell’accordo verranno presentati nel corso di una conferenza stampa convocata per domani, venerdì 6 ottobre, alle ore 11,30 nella sede della Misericordia di Prato (via Galcianese 17/2).

Saranno presenti il provveditore della Misericordia di Prato Carlo Scardazzi, il presidente dell’Istituto diagnostico Santo Stefano Andrea Gori, Benedetta Leoni e Tiziano Sperandini di Fondazione Ant, il direttore del Centro medico della Misericordia Andrea Gennai e la senologa dell’Istituto Santo Stefano Beatrice Forzoni.