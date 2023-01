Bosnia-Erzegovina: auto donata dal comune di Stari Grad alla Caritas di Vrhbosna. Ogni giorno 150 pasti caldi per i poveri della capitale

Il sindaco Hadzibajric con il direttore della Caritas di Vrhbosna, don Simic (Foto Comune di Stari Grad)

La Caritas della diocesi di Vrhbosna (Sarajevo) ha ricevuto in donazione un’auto per distribuire i pasti caldi ai poveri della città. La donazione è stata fatta dal comune di Stari Grad, cioè il rione centrale della capitale Sarajevo dal sindaco Ibrahim Hadzibajric che ha consegnato le chiavi della macchina al direttore della Caritas di Vrhbosna, don Mirko Simic. “La macchina che avevamo era ormai molto vecchia e aveva bisogno di continue riparazioni – ha detto don Simic – mentre ogni giorno noi consegniamo pasti in diversi posti a Sarajevo e abbiamo bisogno di un veicolo funzionante”. “Sono felice di potervi aiutare nella vostra missione umanitaria – ha affermato invece il sinfaco Hadzibajric -; anche se non lavorate sul territorio di Stari Grad; voi tendete sempre una mano a tutti i cittadini senza distinzione della loro residenza”. Dall’inizio del 2023 il comune di Stari Grad Sarajevo, consegnerà ogni mese 20 pacchi alimentari alla Caritas per darli ai poveri. La Caritas dell’arcidiocesi di Vrhbosna prepara ogni giorno pasti caldi per 150 persone e ogni mese consegna pacchi alimentari a 110 famiglie di Sarajevo, tra i poveri ci sono anche una ventina di senzatetto. La maggior parte dei beneficiari non è in grado di muoversi e per questo la Caritas consegna il cibo a domicilio.