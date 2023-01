Migrantes: Firenze. Mons. Felicolo a conclusione progetto Centro La Pira, “diversità è un dono grande”

“Una sala gremita di persone diverse e ricca di colori”. Così mons. Pierpaolo Felicolo, direttore generale della Fondazione Migrantes, ha salutato i partecipanti all’incontro conclusivo del progetto “Crescendo. Conoscere il mondo per essere cittadini consapevoli e attivi”, che si è svolto a Firenze questa mattina su iniziativa del Centro Internazionale Studenti Stranieri “Giorgio la Pira” e la partecipazione di tante scuole. Un progetto finanziato dalla Fondazione Migrantes con i fondi dell’8X1000 della Chiesa cattolica italiana. Per mons. Felicolo la “diversità è un dono grande”: “mi avete contagiato con il vostro entusiasmo e la vostra allegria”, ha aggiunto: un entusiasmo, una allegria che va “coltivata. Noi crediamo molto in questo insieme di culture e diversità che non si allontanano ma si avvicinano per amicizia”. Da qui l’invito a non disperdere questo patrimonio di relazioni belle ma a coltivarlo con passione”. Solo nell’incontro delle culture e non nella paura – ha concluso mons. Felicolo – si costruisce quella casa comune che rappresenta “un dono per tutti noi”.