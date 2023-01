Settimana preghiera unità cristiani: Reggio Emilia, sabato celebrazione del Vespro presieduta da mons. Morandi con i rappresentanti delle Chiese

In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, in svolgimento dal 18 al 25 gennaio sul tema “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17), a Reggio Emilia l’incontro di preghiera ecumenica è in programma per sabato 21 gennaio, alle 18 in cattedrale. Sarà l’arcivescovo di Reggio Emilia-Guastalla, mons. Giacomo Morandi, a presiedere la celebrazione del Vespro; parteciperanno padre Mihail Ciocirlan (della comunità ortodossa rumena, presso la chiesa del Cristo), padre Mykhaylo Khrmyanchuk (della comunità greco-cattolica, presso la chiesa di San Giorgio), padre Yury Dmytro (della comunità ortodossa presso la chiesa di San Zenone), padre Armya (monaco della comunità copta-egiziana presso la chiesa di San Domenico) e padre Ghennadie Popadine (della comunità ortodossa moldava-russa presso la chiesa dei Servi-Novellara).