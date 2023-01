Diocesi: Acr Civitavecchia-Tarquinia e Porto-Santa Rufina, domenica Marcia della pace con il vescovo Ruzza

“Allenati alla pace”. Questo lo slogan che accompagna la Marcia della pace promossa per domenica 22 gennaio a Civitavecchia dall’Azione Cattolica ragazzi delle diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e Porto-Santa Rufina. L’iniziativa nasce come progetto condiviso, ripetendo quanto già avvenuto nel 2022 a Cerveteri.

L’appuntamento è per le 15 nella cattedrale di San Francesco da dove partirà la Marcia in direzione del porto di Civitavecchia. “Durante il tragitto – viene spiegato in una nota – verrà attraversato il centro cittadino e la parte storica dello scalo portuale, per terminare all’interno dello stesso con un momento istituzionale aperto a tutti i partecipanti. Durante l’evento conclusivo, all’interno del porto, il vescovo Gianrico Ruzza, presenterà il Messaggio della pace di Papa Francesco a tutti i partecipanti, tra i quali anche i rappresentanti delle istituzioni dei territori di entrambe le diocesi”.

Nell’occasione, mons. Ruzza consegnerà agli amministratori pubblici la lettera della Conferenza episcopale del Lazio nella quale si chiede ai Comuni di regolamentare in modo più restrittivo le sale gioco e i punti scommesse per prevenire l’azzardo patologico; “un fenomeno che, soprattutto nelle città di Civitavecchia e Ladispoli, si presenta come una vera e propria emergenza sociale.