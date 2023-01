Diocesi: Novara, domenica si festeggia san Gaudenzio

Prendono il via oggi, venerdì 20, gennaio le celebrazioni per la solennità di San Gaudenzio, patrono della diocesi e della città di Novara. Alle 16 è prevista l’apertura dello Scurolo con la venerazione delle reliquie del santo. Alle 18 il vicario episcopale territoriale di Novara, don Brunello Floriani, presiederà la messa. Nella giornata di sabato 21 gennaio sono diverse le celebrazioni in programma. Domenica 22, solennità di San Gaudenzio, alle 10.15 si svolgerà la cerimonia del fiore, a seguire messa pontificale presieduta del vescovo Franco Giulio Brambilla. Nel pomeriggio, sarà il vescovo di Ivrea, mons. Edoardo Aldo Cerrato, a presiedere la celebrazione eucaristica delle 18. Dal 23 al 28 gennaio si svolgerà l’ottavario di San Gaudenzio a chiusura del quale, sabato alle 18 il vescovo di Casale Monferrato, mons. Gianni Sacchi, celebrerà la messa. Le celebrazioni si concluderanno domenica 29 gennaio quando alle 10.30 il vicario generale, mons. Fausto Cossalter, presiederà la messa; alle 15 sarà invece padre Yuriy Jvanyuta a presiedere la messa in rito Bizantino con la comunità degli ucraini. Alle 18, infine, il parroco don Renzo Cozzi celebrerà la messa al termine della quale ci sarà la chiusura dello Scurolo.