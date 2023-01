Diocesi: Ac Treviso, stasera “Dal mare alla terra, un viaggio per la vita” con testimonianze di chi si mette in cammino lungo le rotte migratorie

“Dal mare alla terra, un viaggio per la vita”. Questo il titolo del primo appuntamento delle “Due sere per giovani e giovanissimi” promosse dal settore Giovani dell’Azione Cattolica diocesana di Treviso sul tema “Un mare di storie”. La rassegna, viene spiegato in una nota, è “pensata per generare pensiero e dibattito nella gioventù trevigiana e per formare coscienze, sceglie di riprendere il filo con un format in parte innovativo, non rinunciando alle sempre apprezzate testimonianze e interventi di esperti, ma portando sul palco anche… il teatro”. L’appuntamento di questa sera, ospitato dalle 20.30 presso la sala Longhin del Seminario vescovile a Treviso, è riservato ai giovani e prevede l’ascolto del racconto del viaggio di chi si mette in cammino lungo le rotte migratorie aspirando a una vita migliore. “Conoscere le storie di chi è arrivato (e di chi non ce l’ha fatta) – viene osservato – per regalarci uno sguardo rinnovato nell’incontro quotidiano nelle nostre città”.